Лавров рассказал, кто будет организовывать конгресс нацдиалога Сирии

Президенты РФ, Турции и Ирана, как ожидается, будут решать по существу вопросы организации Конгресса нацдиалога по Сирии в Сочи, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

Встреча президентов трех стран состоится 22 ноября в Сочи. Как сообщал Кремль, в ходе переговоров будет обсуждаться сирийское урегулирование с учетом совместной работы в астанинском формате, пишет РИА Новости.

"Мы вчера в Анталье это обсуждали в составе министров иностранных дел трех стран-гарантов астанинского процесса — России, Турции, Ирана. Мы подготовили соображения, которые будут послезавтра доложены президентам трех стран — Владимиру Путину, Реджепу Тайипу Эрдогану и Хасану Роухани. И президенты уже будут решать, как по существу тех соображений, которые мы подготовили для их рассмотрения, так и о том, как подходить к различным аспектам, включая организационные, созыва Конгресса сирийского национального диалога", — заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана.





"Насчет того, кто должен быть приглашен на конгресс, мы руководствуемся теми решениями, которые принимались СБ ООН и подтверждались неоднократно на женевских переговорах и которые также включались в документы, принимавшиеся в астанинском формате — все эти резолюции требуют инклюзивного межсирийского диалога с участием представителей правительства и самого широкого спектра оппозиции. Из этого мы и будем исходить", — добавил министр.

IslamRF.Ru