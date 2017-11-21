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В Совфеде высоко оценили встречу Путина и Асада

21.11.2017 09:47

Заявления, прозвучавшие на встрече президентов России и Сирии Владимира Путина и Башар Асада, свидетельствуют о "колоссальном" прорыве в деле политического урегулирования в САР и борьбы с терроризмом в стране, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

 

"Это колоссальный прорыв в процессе военно-политической стабилизации обстановки в Сирии", — сказал сенатор.

 

Клинцевич обратил внимание на заявление Асада, назвавшего Россию основным гарантом внешнего невмешательства в дела Сирии, пишет РИА Новости.

 

"Предстоит тяжелая работа, поскольку Сирия напичкана агентами влияния и деньгами на их деятельность, но она будет сделана", — подчеркнул он.

 

Сенатор отметил "очень серьезный" процесс подвижек со стороны Асада, "понимающего, что необходимы уступки" во взаимодействии с различными внутренними силами в Сирии, иначе "он может потерять все".



IslamRF.Ru

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