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Путин и эмир Катара обсудили ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке

21.11.2017 10:38

Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани по телефону обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и обстановку в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

 

"В ходе телефонного разговора Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с Эмиром государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани состоялся обмен мнениями по ключевым проблемам ситуации на Ближнем Востоке, в регионе Персидского залива, а также по обстановке в Сирии с учетом нынешних успехов в борьбе с террористическими группировками и перспектив политического урегулирования в этой стране", — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

 

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