В Санкт-Петербурге презентовали Фонд «аль-Макам»

В Санкт-Петербурге презентован Фонд «аль-Макам». Он нацелен на развитие культурных и научных проектов, прежде всего, в сотрудничестве с Международным центром исламских исследований, который создан в Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого – Кунсткамере.

«Название взято нами из суфийской музыкальной традиции. Мы пытаемся в этом названии найти компромисс между научными и культурными целями нашего центра», - объяснил Президент Фонда И.А.Панков. Антрополог по образованию, он принимал участие в экспедиции под руководством заместителя директора Кунсткамеры А.Е.Резвана в Султанат Оман по материальной культуре Корана.

В настоящее время И.А.Панков работает над диссертацией, посвященной Юсуфу аль-Хамадани, который стоял у истоков суфизма в Центральной Азии. От него пошли основные суфийские ветви – накшбанди, ясавийя и другие. «То доброе и светлое начало, которое суфизм несет, нужно объяснять и интерпретировать к сегодняшнему дню. Ведь суфии говорят: «Прежде чем молиться, откройте сердце! Иначе приходит фанатизм». Безусловно, мне как антропологу интересен тот ритуал, который существует у тех народов, которые его практикуют и у которых традиция суфизма – живая. Это Занзибар, ключевой центр суфизма в Восточной Африке, это Индонезия, Турция, Северная Африка, наш Северный Кавказ. В этих регионах традиция имеет преемственность, полноценную функциональность во всем. На Коморских островах процентов 60 населения находится в тарикатах», - сказал И.А.Панков.

По приглашению Фонда «Аль-Макам» в Санкт-Петербурге в эти дни находится суфийская певица с Коморских островов Nawal. Она даст несколько концертов в северной столице в рамках фестиваля мусульманского Востока «DAIROFEST». Это первый культурный проект Фонда развития научных и культурных инициатив «Аль-Макам».

IslamRF.Ru