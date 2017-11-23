В Петербурге стартовали II Чтения имени Шигабутдина Марджани

Сегодня в г. Санкт-Петербурге в гостинице Государственного музея "Эрмитаж" начала свою работу II Всероссийская научно-образовательная конференция «Чтения имени Шигабутдина Марджани» по теме «Обновленческое движение в исламе: прошлое, настоящее и будущее».

Организаторами мероприятия выступают Духовное управление мусульман Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный университет, Московский исламский институт, при участии Института философии Российской академии наук, Института востоковедения Российской академии наук, Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования и медиа-холдинга «Медина».

Основными спикерами на мероприятии являются: председатель Общества исламоведов России, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор, доктор Тауфик Камел Ибрагим, профессор Казанского филиала Российского государственного университета правосудия, профессор Казанского федерального университета, д. и. н. Айдар Хабутдинов, директор АНО "Институт культурного наследия", директор Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов и другие.

II «Чтения имени Шигабутдина Марджани» проходят в 200-ю годовщину со дня рождения выдающегося мусульманского реформатора и государственного деятеля из Индии Саид Ахмад-хана.

"Мы не ставили задачу пригласить широкий круг участников, так как заявленная тема узкая, что не позволяет выносить ее на широкое общественное обсуждение," - заявил в своем выступлении на пленарном заседании первый зампред ДУМ РФ и ректор МИИ Дамир Мухетдинов. По его словам, полемика позволит приблизиться к осмыслению, что такое обновленческое движение в прошлом и что представляет сейчас. Так как практически нет литературы по этой теме. "В связи с этим наша задача сейчас - перевод и публикация лидеров обновленческого движения ХХ века и ознакомления с их трудами всех мусульман", - подчеркнул он.

В свою очередь профессор Айдар Хабутдинов считает, что овершается важное событие – на протяжении двух лет делаются важные шаги к увековечиванию Шигабутдина Марджани. "Это большой шаг к осмыслению творчества и наследия великого ученого. На конференции мы могли бы наметить важные шаги в осмыслении его творчества", - отметил ученый.

"Насколько оперируем его наследием? Хотелось бы, чтобы практическим результатом работы конференции стало расширение количества публикаций, создание определенной школы, создание энциклопедии Марджани, создание сайта Марджани, где размещали бы его работы, переводы, обсуждение. Важно не только увековечивание, но и изучение наследия Марджани", - уверен директор Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов.

Стоит отметить, что в последние годы рабочей группой «Коранический гуманизм» (в рамках ДУМ РФ) был взят курс на объединение всех прогрессивных и реформаторских сил исламского мира, на изучение и популяризацию их наследия. II Всероссийская научно-образовательная конференция «Чтения имени Шигабутдина Марджани» призвана актуализировать дискуссию вокруг обновленческого движения, как в российской умме, так и за рубежом. Конференция посвящена неомодернистскому направлению исламской мысли – современной версии обновленческого движения.

Ключевые проблемы, которые рассматриваются на конференции: ислам и общество модерна / постмодерна; теория откровения; теория Сунны и статус хадисов; женщина в исламском обществе и исламский феминизм; ислам и светское общество; критика исламизма; контекстуальный иджтихад; философия религии и проблема плюрализма. Особое внимание будет уделено творчеству Фазлура Рахмана, Насра Хамида Абу Зайда, Мухаммада Аркуна, Мухаммада Шахрура, а также представителям российской богословской школы.

II Чтения имени Шигабутдина Марджани проходят в рамках реализации Плана мероприятий по подготовке специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2017–2019 гг.

В рамках конференции пройдут две секции: «Ислам и вызовы XXI века: обновленческий подход» и «Перспективы возрождения российской религиозно-философской школы».

Пресс-служба ДУМ РФ