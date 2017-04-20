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Министр нефти Кувейта рассказал о темах визита в Россию

20.04.2017 14:01

Министр нефти Кувейта Иссам аль-Мазрук намерен обсудить технологическое сотрудничество с Россией в сфере нефтедобычи во время визита в Москву, который он планирует совершить по приглашению министерства энергетики РФ в июле.

 

"Планируется, что наши встречи в России будут производственными, поэтому мы будем вести переговоры с Минпромторгом и министерством энергетики РФ. Мы начали обсуждать уже сейчас темы технологического сотрудничества с Россией в нефтедобыче и производстве нефти в целом, а также в энергетике, планируем продолжить обсуждение", — сказал аль-Мазрук.

 

Как сообщает РИА Новости, министр нефти Кувейта Иссам аль-Марзук заявил в четверг журналистам, что его визит в РФ по приглашению министерства энергетики России может быть перенесен с конца мая на июль месяц из-за наступления 25 мая священного для мусульман месяца поста Рамадана.

 

"К сожалению, в конце мая наступает Рамадан. Конечно, я обещал министру энергетики России Александру Новаку приехать в Россию после сессии ОПЕК в Вене, но весьма вероятно, что мне придется просить перенести визит, возможно, до июля", — сказал аль-Марзук.

 

IslamRF.Ru

 

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