США обвиняют власти Сирии в перепродаже изъятых из конвоев ООН лекарств на черном рынке

Солдаты сирийской армии и проправительственные формирования изымают медикаменты и детское питание из гуманитарных конвоев ООН, а затем продают их на черном рынке по завышенной цене, заявила в четверг постоянный представитель США при всемирной организации Никки Хейли.

"Сирийские правительственные силы и проправительственные ополченцы конфискуют детское питание, вакцины и пинцеты из акушерских наборов. Они вытаскивают из педиатрических наборов антибиотики, иглы и марлю, изымают из грузовиков оборудование для диализа, семейные гигиенические наборы и комплекты оказания помощи при ожогах", - сказала дипломат на заседании Совета Безопасности ООН.

По ее словам, этим действиям "нет оправдания", но их можно объяснить, передает ТАСС.

"Пользуясь безнаказанностью, сирийские правительственные войска мешают доставлять гуманитарную помощь ООН нуждающимся мужчинам, женщинам и детям. При этом они содержат черные рынки, где продают эти товары. Медицинские припасы, которые отчаявшиеся люди должны получать бесплатно, продаются по завышенной цене или выдаются на блокпостах за взятки. Это крупный бизнес в Сирии - еще одна причина, почему до сих пор не сняты блокады", - отметила постпред США.

Она обвинила правительственные войска в том, что они "наживаются на страданиях и смерти сирийского народа", а также упрекнула Россию в том, что она якобы не препятствует этим действиям. Хейли привела данные из последнего доклада ООН, согласно которым медикаментов, изъятых из гуманитарных конвоев в марте, хватило бы на оказание помощи 36 тысячам пациентов.

IslamRF.Ru





