Иран направит еще больше военных советников в Сирию

Командующий сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Мохаммад Пакпур заявил, что Иран направит большее число военных советников в Сирию для поддержки сирийского правительства в борьбе с террористическими группировками, передает телеканал Press TV.

"Мы направим советников (в Сирию) по всем аспектам, чтобы фронт сопротивления не был нарушен, и мы предложим любую возможную помощь", — приводит телеканал заявление Пакпура, которое он сделал в интервью агентству Fars.

Кроме того, Пакпур отметил, что ряд военных советников уже находится в Сирии. По его словам, Иран будет направлять в САР еще большее число военных советников "до тех пор, пока существует необходимость" в консультативной поддержке.

"Существует тесное сотрудничество между сирийской армией и советниками КСИР", — также отметил Пакпур. Он добавил, что консультативная помощь Ирана является технической и тактической.

Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. В его результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях.

С 2014 года США наносят в Сирии удары по террористической группировке ДАИШ (ИГ, запрещена в РФ) без разрешения властей страны, пишет РИА Новости.

IslamRF.Ru