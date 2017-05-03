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Иран направит еще больше военных советников в Сирию

03.05.2017 14:07

Командующий сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Мохаммад Пакпур заявил, что Иран направит большее число военных советников в Сирию для поддержки сирийского правительства в борьбе с террористическими группировками, передает телеканал Press TV.

 

"Мы направим советников (в Сирию) по всем аспектам, чтобы фронт сопротивления не был нарушен, и мы предложим любую возможную помощь", — приводит телеканал заявление Пакпура, которое он сделал в интервью агентству Fars.

 

Кроме того, Пакпур отметил, что ряд военных советников уже находится в Сирии. По его словам, Иран будет направлять в САР еще большее число военных советников "до тех пор, пока существует необходимость" в консультативной поддержке.

 

"Существует тесное сотрудничество между сирийской армией и советниками КСИР", — также отметил Пакпур. Он добавил, что консультативная помощь Ирана является технической и тактической.

 

Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. В его результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях.

 

С 2014 года США наносят в Сирии удары по террористической группировке ДАИШ (ИГ, запрещена в РФ) без разрешения властей страны, пишет РИА Новости.

 

IslamRF.Ru

 

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