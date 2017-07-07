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Жертвами авиаударов США в Сирии и Ираке с августа 2014 года стали 145 мирных жителей

07.07.2017 17:39

Не менее 145 мирных жителей погибли в результате авиаударов международной антитеррористической коалиции в период с августа 2014 года по май 2017 года включительно.

 

Такая информация содержится в сообщении для печати, обнародованном в пятницу штабом военной операции против террористической организации ДАИШ (ИГ, запрещена в РФ), которую ведет в Ираке и Сирии группа стран во главе с США.

 

"В течение этого периода общее число возможных жертв среди мирного населения составляет 727 человек. Общее число подтвержденных сообщений о гибели гражданских лиц - 145", - говорится в заявлении, которое приводит ТАСС.

 

При этом в нем отмечается, что "вероятнее всего с момента начала операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость") в результате авиаударов коалиции погибли 603 гражданских". "Еще 180 сообщений о жертвах в настоящее время изучаются, оценка будет дана к концу месяца", - отметили в штабе коалиции.

 

Штаб коалиции публикует отчеты о жертвах среди мирного населения в результате своих действий в Сирии и Ираке ежемесячно, периодически приводя данные за весь период проведения операции.



IslamRF.Ru

 

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