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По Берлину прошел «Марш мусульман против терроризма»

10.07.2017 12:30

В Берлине прошел «Марш мусульман против терроризма», цель которого - донести до европейцев мысль, что террористы не имеют ничего общего с настоящим исламом.

 

Автобус с мусульманскими активистами и священнослужителями, участвующими в акции по всей Европе, добрался до германской столицы накануне, пишет Islam-today.

 

Участники марша посетили место, где в декабре прошлого года выходец из Туниса Анис Амри протаранил толпу пешеходов на грузовике, в результате чего погибли 12 человек.

 

«Это не ислам и не религия. Это фашисты, террористы, преступники, которые издеваются над мировой религией, прекрасной религией», - говорит участник акции, имам мечети «Дар-эс-Салам» в Берлине Мохамед Таха Сабри.

 

Стоит отметить, что акция, в которой также участвуют христиане, иудеи, продлится до 14 июля. Активисты посетят европейские города, в которых произошли теракты, в том числе Брюссель, Париж, Ниццу и Лондон.

 

IslamRF.Ru

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