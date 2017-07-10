Имамы протестуют в Брюсселе против терроризма

Более 60 имамов проводят в понедельник у здания биржи в Брюсселе акцию протеста против терроризма, сообщила электронная версия газеты Soir.

Мероприятие проходит в рамках так называемого европейского "марша мусульман против терроризма", который завершится 14 июля во Франции, где проживают 3,5 миллиона приверженцев этой религии, передает РИА Новости.

Утром 22 марта 2016 года два взрыва прогремели в международном аэропорту Брюсселя. Третий взрыв произошел чуть позже в вагоне метро на станции "Мальбек". В результате терактов погибли 32 человека, более 300 получили ранения различной степени тяжести.





IslamRF.Ru