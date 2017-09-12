В США осудили ситуацию с мусульманским населением в Мьянме

США осуждают ситуацию с мусульманами-рохинджа в Мьянме, говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

«Мы встревожены утверждениями о нарушениях прав человека, включая внесудебные казни, сжигание деревень, массовые убийства и изнасилования со стороны сил безопасности и гражданских лиц, действующих с согласия этих сил», — говорится в сообщении, которое цитирует "Газета.ру".

В Белом доме призвали власти и силы безопасности Мьянмы прекратить насилие и выселение гражданских лиц из деревень.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН проведет заседание по ситуации в Мьянме.

IslamRF.Ru