  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    
    RSS | PDA | Архив   Вторник 12 Сентябрь 2017 | 1433 х.
 

В США осудили ситуацию с мусульманским населением в Мьянме

12.09.2017 12:40

США осуждают ситуацию с мусульманами-рохинджа в Мьянме, говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

 

«Мы встревожены утверждениями о нарушениях прав человека, включая внесудебные казни, сжигание деревень, массовые убийства и изнасилования со стороны сил безопасности и гражданских лиц, действующих с согласия этих сил», — говорится в сообщении, которое цитирует "Газета.ру".

 

В Белом доме призвали власти и силы безопасности Мьянмы прекратить насилие и выселение гражданских лиц из деревень.

 

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН проведет заседание по ситуации в Мьянме.

 

IslamRF.Ru

Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже:

Для блога/форума/сайта:

< Код для вставки

Просмотр


Прямая ссылка на материал:
<a href="http://www.islamrf.ru/news/w-news/world/42422/">ISLAMRF.RU: В США осудили ситуацию с мусульманским населением в Мьянме</a>

  




     
  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    