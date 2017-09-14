Делегации России и США проводят встречу в Астане по Сирии14.09.2017 13:47
Россия и США в рамках переговоров по Сирии в Астане проводят двусторонние консультации. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в российской делегации.
"Проходит встреча делегаций России и США, - сказал собеседник агентства. - Ранее состоялась беседа российских представителей со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой".
От России в переговорах в Астане участвует спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, от США - исполняющий обязанности помощника госсекретаря Дэвид Саттерфилд, сообщает ТАСС.
IslamRF.Ru