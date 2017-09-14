Казахстан может направить своих миротворцев в Сирию, заявил Назарбаев

Казахстан может направить своих миротворцев в Сирию, если такое решение будет принято в ООН, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев.

Ранее МИД республики заявил, что Казахстан не ведет переговоры об отправке своих военных в Сирию, позиция страны по этому вопросу останется неизменной, пишет РИА Новости.

"Если ООН примет решение о направление таких сил (в Сирию — ред.), то мы, как члены ООН, можем направить своих военных для того, чтобы участвовать", — сказал Назарбаев, отвечая на вопрос о возможности отправке миротворческих сил Казахстана в Сирию.

Президент отметил, что "согласно конституции, отправлять в горячие точки мы можем только с разрешения парламента". "В ОДКБ по уставу не предусмотрено участие в таких (вопросах — ред.)", — сказал Назарбаев.





Накануне в столице Казахстана начался шестой раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже пять раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае и июле. Основным результатом переговоров стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.

Цель меморандума — прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.





IslamRF.Ru