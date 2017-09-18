Муфтият Казахстана унифицировал некоторые религиозные обряды

Муфтият Казахстана унифицировал некоторые религиозные обряды. Об этом рассказал министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев.

Как отметил глава ведомства, разработка единых правил проведения обрядов началась после многочисленных жалоб граждан и представителей духовенства, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

«Иногда даже в одном городе во время различных церемоний, похорон или свадеб обряды, которые носят религиозный оттенок, проводятся по-разному. Из-за этого возникают споры между представителями духовенства, гражданами. Поэтому ДУМК разработало единый порядок, в соответствии со священными писаниями, Кораном, хадисами, шариатом, как правильно проводить религиозные обряды, например, «Жаназа шығару» (похоронный обряд – прим. NT), «Бала дүниеге келгенде» (обряд, связанный с рождением ребенка - прим. NT), «сүндетке отырғызу» (праздник по случаю обрезания у мальчика - прим. NT)», — пояснил Ермекбаев.

Он подчеркнул, что ДУМК уже выпустило первую книгу с описанием обряда «Жаназа шығару».

«Пособия распространены по Казахстану, все имамы стараются придерживаться порядка, который установил сам муфтият. Вот такая работа проводится, мы туда не вмешиваемся», — отметил министр.

Напомним, в Казахстане разработаны единые правила поведения в мечетях. Кроме того, министерство по делам религий и гражданского общества рекомендовало духовному управлению мусульман Казахстана унифицировать часть обрядов.

IslamRF.Ru