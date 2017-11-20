Эрдоган: Турция и турецкий народ были мишенью на учениях НАТО в Норвегии

Инцидент с портретом основателя турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка, который на учениях НАТО использовался в качестве мишени, был направлен непосредственно против Турции и турецкого народа. Об этом, как сообщила в воскресенье газета Hurriyet, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"НАТО устроил скандал. Они знают, что не смогут остановить нашу страну, поэтому они используют нас в качестве мишени, - сказал он. - Этот инцидент не связан с кем-либо конкретным или с какой-то определенной политической партией. Мишенью были Турция и турецкий народ".

В пятницу президент Эрдоган заявил, что на штабных играх НАТО "Трехзубое копье - 2017" (Trident javelin 2017) в Норвегии портрет Ататюрка и имя самого Эрдогана использовались для обозначения условного противника. Из-за этого 40 турецких военнослужащих были отозваны с учений. По данным турецкой газеты Sabah, в ходе маневров один из норвежских технических специалистов турецкого происхождения также размещал в закрытой информационной сети НАТО оскорбительные для альянса сообщения от имени Эрдогана, передает ТАСС.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже дважды приносил извинения турецкому лидеру за этот инцидент. Он пообещал начать расследование обстоятельств случившегося и выразил надежду, что случившееся не приведет к ухудшению отношений между Турцией и Североатлантическим альянсом.





IslamRF.Ru