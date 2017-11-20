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В Саудовской Аравии мужчина получил 20 лет за поддержку терроризма

20.11.2017 15:42

В Саудовской Аравии мужчина приговорен к 20 годам лишения свободы за поддержку запрещенной в РФ и других странах террористической группировки ДАИШ и планирование убийств представителей служб безопасности, сообщает издание Gulf News.

 

Сообщается, что осужденный искал в стране оружие, а в его телефоне были обнаружены доказательства поддержки терроризма.

 

 

После отбытия наказания он еще 20 лет не сможет выезжать из страны, отмечает РИА Новости.


IslamRF.Ru

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