В Саудовской Аравии мужчина получил 20 лет за поддержку терроризма
20.11.2017 15:42
В Саудовской Аравии мужчина приговорен к 20 годам лишения свободы за поддержку запрещенной в РФ и других странах террористической группировки ДАИШ и планирование убийств представителей служб безопасности, сообщает издание Gulf News.
Сообщается, что осужденный искал в стране оружие, а в его телефоне были обнаружены доказательства поддержки терроризма.
После отбытия наказания он еще 20 лет не сможет выезжать из страны, отмечает РИА Новости.
IslamRF.Ru
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20.11.2017 15:42
В Саудовской Аравии мужчина получил 20 лет за поддержку терроризма
В Саудовской Аравии мужчина приговорен к 20 годам лишения свободы за поддержку запрещенной в РФ и других странах террористической группировки ДАИШ и планирование убийств представителей служб безопасности, сообщает издание Gulf News. Читать дальше »»»
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