В Саудовской Аравии мужчина получил 20 лет за поддержку терроризма

В Саудовской Аравии мужчина приговорен к 20 годам лишения свободы за поддержку запрещенной в РФ и других странах террористической группировки ДАИШ и планирование убийств представителей служб безопасности, сообщает издание Gulf News.

Сообщается, что осужденный искал в стране оружие, а в его телефоне были обнаружены доказательства поддержки терроризма.

После отбытия наказания он еще 20 лет не сможет выезжать из страны, отмечает РИА Новости.



IslamRF.Ru