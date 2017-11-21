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Путин: под контролем правительственных войск почти 98 процентов территории Сирии

21.11.2017 14:30

Под контролем правительственных войск в Сирии почти 98% территории, очаги сопротивления террористов быстро тают, сообщил президент РФ Владимир Путин, открывая встречу с президентом Чехии Милошем Земаном.

 

"Вы правы, действительно под контролем правительственных войск в Сирии находится уже сегодня более 98% территории", - сказал он. "Очаги сопротивления еще имеются, но они быстро тают под ударами наших Военно-космических сил и сирийских союзников", - подчеркнул Путин.

 

Земан в начале встречи отметил факт состоявшихся накануне переговоров Путина с президентом Сирии Башаром Асадом, пишет ТАСС. "Вы победили в Сирии... Он [Асад] владеет практически всей территорией Сирии, за исключением некоторых небольших частей, - сказал на русском языке Земан. - Ну, в конце концов, это демократически избранный президент".

 

Путин пообещал в ходе беседы подробно проинформировать об итогах переговоров с Асадом.



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