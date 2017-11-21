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В Ираке при взрыве автомобиля погибли не менее 20 человек, сообщил источник

21.11.2017 17:33

По меньшей мере 20 человек погибли и более 40 получили ранения во вторник в результате подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в городе Туз-Хурмату на северо-востоке Ирака, заявил РИА новости источник в полиции.

 

"Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался на рынке Аль-Махдар посреди военного квартала в городе Туз-Хурмату", — сообщил источник, добавив, что по первым подсчетам в результате взрыва 20 человек погибли и более 40 получили ранения, пишет РИА Новости.

 

Источник добавил, что раненые продолжают поступать в городскую больницу и их число, вероятно, возрастет.

 

Город Туз-Хурмату расположен на территории мухафазы Салах-эд-Дин. Ранее сегодня высокопоставленный источник в органах безопасности сообщил РИА Новости, что иракская армия намеревается начать на этой неделе операцию по уничтожению остатков террористической группировки ДАИШ в стране в провинции Салах-эд-Дин.



IslamRF.Ru

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