Политолог: визит Асада показал готовность Дамаска к политическому процессу

Визит президента Сирии Башара Асада в Россию для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным показал, что официальный Дамаск готов к переходу к политическим процессам и работать со всеми, кто выступает за урегулирование ситуации, считает ведущий научный сотрудник МГИМО (У) МИД РФ Юрий Зинин.

Президент РФ Владимир Путин, руководство Минобороны и Генштаба ВС РФ в понедельник встретились в Сочи с главой Сирии Башаром Асадом, который посетил Россию с рабочим визитом. Путин выразил надежду, что в самое ближайшее время будет поставлена окончательная точка в борьбе с терроризмом в Сирии. По словам российского президента, теперь в Сирии главное — перейти к политическим процессам, и Асад готов работать со всеми, кто хочет мира и урегулирования.

Как передает РИА Новости, сирийский лидер заявил, что рассчитывает на поддержку РФ в обеспечении невмешательства внешних игроков в политический процесс. Главы двух стран также обсудили принципы проведения конгресса национального диалога Сирии в Сочи.



IslamRF.Ru