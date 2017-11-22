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СМИ: число погибших при взрыве в мечети в Нигерии увеличилось до 50

22.11.2017 11:04

Число погибших в результате взрыва в мечети нигерийского города Муби увеличилось до 50 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя полиции Отхмана Абубакара.

 

Ранее РИА Новости сообщали о том, что жертвами взрыва стали 30 человек.

 

"На данный момент у нас, по меньшей мере, 50 погибших", — сказал представитель полиции. Пострадавшие направлены в местные больницы. Точное число раненых не сообщается.

 

Взрыв произошел во вторник утром после молитвы. По данным полиции, взрывное устройство привел в действие молодой человек в возрасте примерно 17 лет. Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла ответственность за взрыв.

 

В Нигерии действует радикальная группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.

 

IslamRF.Ru

 

 

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