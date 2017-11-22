СМИ сообщили о новых массовых задержаниях в Турции

Турецкие силы безопасности проводят операцию по задержанию 82 бывших сотрудников Минфина страны, подозреваемых в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), сообщает в среду телеканал NTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ордеры на арест выдала прокуратура Анкары, 17 подозреваемых уже задержаны, сообщает РИА Новости. Как отмечается, они являются пользователями программы ByLock, которая, по версии турецких властей, применяется членами FETO для обмена зашифрованными сообщениями.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих.





Власти Турции обвинили FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.

IslamRF.Ru