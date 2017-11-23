Оппозиция Сирии призвала к прямым переговорам без предварительных условий

Сирийская оппозиция призвала к "прямым межсирийским переговорам без предварительных условий с какой-либо стороны". Об этом говорится в коммюнике, принятом в четверг по итогам встречи оппозиции в Эр-Рияде, передает телеканал Al Hadas.

В нем оппозиционеры "подтверждают приверженность мирному решению сирийского кризиса в рамках женевского формата". Участники встречи договорились принять "решения конференции в Эр-Рияде за основу" на предстоящих в Женеве переговорах. В числе принципиальных моментов они назвали "необходимость ухода [президента Сирии Башара] Асада с началом переходного периода".

IslamRF.Ru