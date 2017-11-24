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Эрдоган: Анкара не контактирует с Дамаском, но остается открытой к политическим контактам

24.11.2017 17:33

Турция в настоящее время не контактирует с властями Сирии, однако остается открытой для возможных политических контактов. С таким утверждением выступил в пятницу президент Тайип Эрдоган перед журналистами по возвращении с саммита в Сочи, его слова приводит телеканал Habertürk.

 

"Что бы ни случилось завтра, все зависит от обстоятельств, - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о возможности установления контактов между Анкарой и Дамаском. - Двери политики до последнего момента остаются открытыми".

 

При этом турецкий президент отметил, что "на данный момент каких-либо контактов с Дамаском не предвидится", передает ТАСС.

 

22 ноября лидеры России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Сочи, на которой заявили о существенных успехах в совместной борьбе с терроризмом в Сирии и начале качественно нового этапа в урегулировании кризиса в этой стране. Следующим шагом в этом процессе должно стать проведение в Сочи Конгресса национального диалога Сирии. Дата его проведения пока не назначена.



IslamRF.Ru

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